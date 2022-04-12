İskilip'te silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum'un Iskilip ilçesi Beyoğlan Köyün'de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi üzerine aynı aileden Yusuf ve Hanım Kaçmaz hayatını kaybederken, Zeynep Kaçmaz, Sedat Kaçmaz, Meryem Filiz, Satı Filiz ve Ahmet Emre Filiz yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskilip ve Çorum’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

