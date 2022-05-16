İskilip'te orman yangını
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İskilip 16.05.2022, 09:37 16.05.2022, 09:38
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Edinilen bilgiye göre, Yivlik tepesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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