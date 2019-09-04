İskilip'te okullar yeni döneme hazır

İskilip'te görev yapan okul ve kurum müdürlerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sene başı müdürler kurulu toplantısı İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu başkanlığındaki müdürler kuruluna Şube Müdürleri Fatih Okumuş ile Bilal Erğan yanısıra anaokulu dahil ilkokul ve ortaokul müdürleri, liselerin müdürleri ile Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Öğretmenevi kurum müdürleri katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, önceki yılın genel değerlendirmesini yaparak gündem maddeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Atcıoğlu, “Öğrencilerimiz yoğun bir çalışma temposu sonrası LGS, YKS, Bursluluk, Milli Savunma Üniversitesi ve bilim sanat merkezi sınavlarında ter döktüler. Bursluluk ve bilim sanat merkezi seçmelerinde oldukça başarılı olduk. Bir öğrencimiz sayısal alanda Marmara Üniversitesi bilgisayar mühendisliğine yerleşti. Ayrıca geçen yıl ilçe merkezinde bulunan birçok ilkokul, ortaokul, lise ve pansiyonların doğalgaz dönüşüm işleri bitmiş, bu sene de fen lisemiz ile Misakı Milli ilkokulumuzun doğalgaz dönüşümü yapıldı ve bu kış doğalgaz ile ısınacaklardır” dedi.

Yukarı Örenseki ile Ahmet Koz İlk ve Ortaokullarının öğrenci azlığı nedeniyle ortaokul kısımlarının kapandığı bilgisini veren Atcıoğlu, İskilip’te 2018-2019 öğretim yılında ortaokuldan mezun olan 394 öğrenciden ilçedeki bazı okullarda boş kontenjan olmasına rağmen bunların tercih edilmemesi nedeniyle tercihte bulunup ta açıkta kalan 6 öğrenci bulunduğunu bildirdi.

İskilip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Atcıoğlu toplantının sonunda herkese kendi okulunun gösterdiği başarılı çalışmalar ve elde edilen başarılarından dolayı teşekkür etti. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olması temennisiyle herkese hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)