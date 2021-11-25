İskilip'te Öğretmenler Günü kutlandı

İskilip'te Öğretmenler Günü, hükümet konağı önünde Atatürk Anıtı’na çelenk sunulma töreni ile İskilip Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak öğretmenin önemi, öğretmenlik mesleği ve sorumluluklarını dile getirdi.

Kutlama töreni İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı öğretmenlik mesleğinin önemini anlatan videolar ile şehit öğretmenleri hatırlatan ve yad eden videolarla devam etti.

Öğretmenlik mesleğine yeni başlamış öğretmenlerin yemin töreninin de yapıldığı kutlama töreni öğrencilerin okuduğu şiirler ve sergilenen oratoryonun ardından emekli olmuş öğretmenler adına Ethem Sert bir konuşma yaptı.



Yıl içerisinde emekli olan öğretmenlere İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Belediye Başkanı Ali Sülük ile Cumhuriyet Başsavcısı Esra Hilal Aylan tarafından Hizmet Şeref Belgesi ve plaketleri verildi.

İlçe geneli okullarda 24 Kasım ve Öğretmenler Günü’nün konu edildiği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin dağıtılmasının ardından tören sona erdi.

İskilip Öğretmenevi'nde düzenlenen törene; İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Belediye Başkanı Ali Sülük, Cumhuriyet Başsavcısı Esra Hilal Aylan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Güven, İlçe Müftüsü Vahit Demiral, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri ile öğretmenler, sivil toplu kuruluş temsilcileri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. (Haber Merkezi)

