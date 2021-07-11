İskilip'te öğrencilerin karne sevinci
Çorum’un İskilip ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı pandeminin gölgesinde gerçekleşen karne dağıtım töreni ile sona erdi.
İskilip 11.07.2021, 19:12
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İskilip Azmimilli Ortaokulu’nda düzenlenen törene İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ile veliler katıldı. İstekli veli ve öğrenci talebi üzere dağıtılan karne törenine öğrencilerin büyük çoğunluğunun katıldığı görüldü.
Öğrencilerin karne sevincine ortak olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu, LGS ilçe birincisi ve Ankara'da Fen Lisesi okumak istediğini belirten Zeynep Çörüş’e de karnesini vererek başarılarının devamını diledi.
(Haber Merkezi)
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