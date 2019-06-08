İskilip'te korkunç kaza çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkiinde meydana geldi. Galip Karatana yönetimindeki 05 HL 762 Plakalı traktörün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Galip Karatana ile birlikte eşi Güllü Karatana ve oğlu Berkay Karatana hayatını kaybederken, yeğeni Süleyman Karatana yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun cansız bedenlerini otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazada yaralanan Süleyman Karatana ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(Yusuf ÇINAR)