İskilip'te kanser taraması yapılacak

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri taraması (HPV testi), 40-69 yaş arasındaki kadınlara ise meme kanseri taraması (Mamografi) yapılacak.

Başkan Ali Sülük konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "1-2 Haziran tarihleri arasında belediye otoparkı içerisine kurulacak mobil araçla İl Sağlık Müdürlüğü ve Kadın Adaylarını Destekleme Derneği işbirliği içerisinde ilçemizdeki kadınlarımıza kanser taramasını ücretsiz yapacağız. Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.