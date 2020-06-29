İskilip'te işyerine giren yılan paniğe neden oldu

Sabah saatlerinde işyerine gelen işletme sahibi içeride yılan olduğunu görünce şok yaşadı. Yılanı kendi imkânlarıyla çıkaramayan işyeri sahibi İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İşyeri sahibi ve esnaflarında yardımlarıyla bir plastik içerisine alınan yılan daha sonra görevliler tarafından doğaya bıkarıldı.