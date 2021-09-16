İskilip'te İlköğretim Haftası coşkusu

Azmimilli İlkokulu’nun hazırladığı programla 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası büyük bir coşku ile kutlandı.

Çelenk sunma programı ile başlayan İlköğretim Haftası programında İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Atatürk Anıtı’na ilçe milli eğitim müdürlüğü çelengini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra kutlama programı için Azmimilli İlkokulu Konferans Salonuna geçildi.

Törene İlçe Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Müftüsü Vahit Demiral, İlçe Malmüdürü V Ayhan Esen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Mehmet Fidan, Mustafa Kula, Süleyman Gökoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Kutlama programında açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoglu pandemi sürecinin devam ettiğini ancak tedbirlere en iyi şekilde uyulması gerektiğini belirterek, “Tarihte hiçbir salgın sürekli olmamıştır. Bir ülke için eğitim, olmazsa olmaz ilkelerden biridir. Bizler var gücümüzle çocuklarımız ve geleceğimiz için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız; sadece bilgi aktarmak değil, bilgiye ulaşmanın yollarını öğretip onu elde ederek teknolojiye dönüştürebilen vatanı ve milletinin yararına kullanan, dinamik, özgüveni yüksek bir nesil yetiştirmek olmalıdır” dedi.

Daha sonra Azmimilli İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler, şiirler ve sunumlar ile program devam etti. Bir öğrencinin flüt gösterisi ile program sona erdi. Program sonunda belediye başkanı Ali Sülük öğrencilere kalem seti hediye etti.

(Haber Merkezi)

