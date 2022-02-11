İskilip'te 'Hoş geldin bebek' projesi devam ediyor
Çorum'un İskilip İlçesi'nde iki yıl önce, Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla başlatılan 'Hoş geldin Bebek' projesi, pandemi şartları ve kurallarına uygun olarak kaldığı yerden devam ediyor.
İskilip 11.02.2022, 18:39
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İskilip Belediye Başkan Ali Sülük, “Sosyal Belediyeciliği hayata geçirdiğimiz projelerimizi devam ettiriyoruz. Yeni doğan yavrularımızı ve ailelerimizi ziyaret ederek hem tebrik ediyor hem de hazırladığımız bebek paketleri ulaştırıyoruz. Belediye olarak her zaman hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.
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