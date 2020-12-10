Flaş HaberÇorumlu asker şehit oldu
İskilip'te deprem
Çorum’un İskilip ilçesinde sabaha karşı 03.59’da meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem ilçe halkını korkuttu.
İskilip 10.12.2020, 19:12
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İskilip’te sabah saatlerinde meydana gelen deprem ilçe halkında da büyük korkuya neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü kayıtlarına göre İskilip İlçesi Yavu Köyü merkezli deprem sabah 03.59’da yerin 5 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.
Depremde can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi.
(Haber Merkezi)
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