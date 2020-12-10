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İskilip'te deprem

Çorum’un İskilip ilçesinde sabaha karşı 03.59’da meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem ilçe halkını korkuttu.

İskilip 10.12.2020, 19:12
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İskilip'te deprem

İskilip’te sabah saatlerinde meydana gelen deprem ilçe halkında da büyük korkuya neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü kayıtlarına göre İskilip İlçesi Yavu Köyü merkezli deprem sabah 03.59’da yerin 5 kilometre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi.

(Haber Merkezi)

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