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İskilip'te 5050 öğrenciye karneleri dağıtıldı

İskilip'te 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanması nedeniyle 5 bin 50 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrenciler için yaz tatili döneminin başlaması nedeniyle İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karne töreni düzenlendi.

İskilip'te 5050 öğrenciye karneleri dağıtıldı

İskilip'te 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanması nedeniyle 5 bin 50 öğrenci karne sevinci yaşadı. Öğrenciler için yaz tatili döneminin başlaması nedeniyle İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karne töreni düzenlendi.

16 Haziran 2019 Pazar 19:54
İskilip'te 5050 öğrenciye karneleri dağıtıldı

Törene İskilip Belediye Başkan Vekili İlyas Çıplak, Garnizon Komutanı Fatih Cura, İskilip Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Abdulkadir Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, Jandarma Komutanı Ziya Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bilal Erğan, Fatih Okumuş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Karne törenine katılan ilçe protokolü sınıf sınıf gezerek, öğrencilere karneleri ile hazırlanan sertifikalarının yanında çeşitli hediyeler dağıttı.

Törenin okul bahçesindeki ikinci aşamasında tüm öğrencilerin huzurunda gerçekleşen toplu karne töreninde Kavsan Ayakkabı San. ve Tic. A.Ş(GREYDER) tarafından okulda ilk üç dereceye giren öğrencilere hediye çekleri dağıtılarak bunun teşvik amacıyla her yıl tekrarlanacağı kaydedildi.

İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 1. Rüveyda Erden 8 bin TL, 2. olan Ayşe Süeda Sarıkaya 4 bin TL, 3. olan Semiha Kartal’a is 2 bin TL; Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip ortaokul öğrencilerinden 1. olan Şeyma Nur Yüksel 4 bin TL, 2. olan Nursena Bayar 2 bin TL, 3. olan Nur Bahar Yurttaş da 1.000 TL para ödülü ile ödüllendirildi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencileri kutlayarak, öğrencileri motive etme adına bu tür törenleri fırsata dönüştürmeyi hedeflediklerini, karnelerin hayatın sonu ya da başlangıcı olamayacağını ifade etti.

Ödül töreninin ardından 12. Sınıf öğrencileri devraldıkları bayrak ve flamayı 11. Sınıf öğrencilerine devretti.

(Haber Merkezi)

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