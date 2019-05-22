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İskilip'te 500 yıllık ağaçlar koruma altına alındı

İskilip ilçesinde yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen 10 ağaç, Kaymakamlık tarafından koruma altına alındı.

İskilip'te 500 yıllık ağaçlar koruma altına alındı

İskilip ilçesinde yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen 10 ağaç, Kaymakamlık tarafından koruma altına alındı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:57
İskilip'te 500 yıllık ağaçlar koruma altına alındı

İlçedeki ceviz, fındık, karadut ve meşe türlerine ait 5 asırlık 10 ağaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanlarınca incelenerek anıt ağaç oldukları tespit edildi.

İskilip Kaymakamı Bayezit Bestami Alkan, ilçeye bağlı Onaç, Çomu ve Karagöz köylerindeki anıt ağaçları ziyaret ederek üzerinde, “Bu ağaç İskilip Kaymakamlığı tarafından 03.05.2019 tarihinde anıt ağaç olarak belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır” yazılı levhayı astı.

Alkan, anıt ağaçların doğanın insanlara bahşettiği zenginliklerden olduğunu söyledi.

Anıt ağaçların doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmişi geleceğe bağlayan değeri tartışılmaz zenginlikler olduğunu belirten Kaymakam Alkan, “Ülkemiz hem kültürel hem de bilimsel değerleri oldukça yüksek, korunan ya da korunması gerekli birçok doğal zenginliğe sahiptir. Bunlar arasında anıt ağaçlar en az ilgiyi görenlerdendir. Doğada yaşayan en yaşlı ama sessiz tarihçiler olan anıt ağaçlar geçmiş döneme ait birçok doğal olaya ilişkin kesin bilgiler edinmemizde bize yardımcı olurlar. Ayrıca bu yaşlı ağaçlarla kültürel olayları ilişkilendirmek mümkündür” şeklinde konuştu. (İHA)

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