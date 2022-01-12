İskilip'te 4 okulda aynı anda panel düzenlendi

2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ve “Hacı Bektaş Veli Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında İskilip’te Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Hacıbektaş Veli ve Ahi Evran temalı paneller yapıldı.

Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ve okulların konferans salonlarında aynı anda başlayan panellerde İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İHL'de “Mehmet Akif Ersoy”, İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde “Ahi Evran”, İskilip Anadolu Lisesi'nde “Hacıbektaş Veli” ve İskilip Azmimilli Ortaokulu'nda “Yunus Emre” temaları işlendi.

Protokol, misafir, öğretmen ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen ve Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Nejla Uğraş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Mustafa Gerçekçioğlu, Nilgün Hacıömeroğlu, Necla Mihrimah Hamamcı koordinatörlüğünde pek çok kaynak taranarak hazırlanan paneller öğrenciler tarafından kusursuzca aktarıldı. (Haber Merkezi)

