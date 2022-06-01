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İskilip Sakarya İlkokulu’nun turnuva ödülleri törenle verildi

İskilip Sakarya İlkokulu, normalleşme süreciyle birlikte Mayıs ayında yoğunlaştırdığı futbol ve akıl-zeka oyunları ilçe turnuvalarını görkemli bir biçimde sonuçlandırdı. 

İskilip 01.06.2022, 21:47
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İskilip Sakarya İlkokulu’nun turnuva ödülleri törenle verildi

Turnuvaların ödül töreni de, coşkulu bir şölene dönüştü. 
Ödül törenine,İskilip İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İskilip İlçe Jandarma Komutanı Hakan Güven, Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İspir, Ortaköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sevdanur Ahıskalı ve Mine Ergin ile okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. 

İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, ilçede bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapan Sakarya İlkokulu yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederken, Sakarya İlkokulu Müdürü Şerife Çoban da, 
akademik başarıyı destekleyen bilişsel zeka ile duygusal zekanın etkileşimine dikkat çekerek, çoklu zekânın, eğitim, akıl oyunları ve sporsal faaliyetlerde kullanımıyla,  öğrencilerin 21. yüzyıl becerileri kazanmalarına, problem çözebilen, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, mantıklı düşünen bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayabileceğini, bu nedenle sportif ve zeka oyunlarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. 
Ödüller şu şekilde paylaşıldı:

İlkokullar Arası Futbol Turnuvası : İlçe 1’incisi Azmimilli İlkokulu, 2’ncisi Misakımilli İlkokulu, 3’üncüsü Sakarya İlkokulu. 
Futbol Turnuvası Gol Kralı: Attığı birbirinden güzel 37 golle Enes Demirel (Sakarya İlkokulu). 
İlkokullar Arası Satranç Turnuvası: 1.Emirhan Şahin (Kuzköy İlkokulu), 2.Yusuf Karakoç (Kuzköy İlkokulu), 3.Eymen Duman (Sakarya İlkokulu).
Mangala Turnuvası: 1.Zeynep Buse Çakmak (Azmimilli İlkkokulu), 2.Miraç Çördük (Ebussuud Efendi İlkokulu), 3. Zeynep Yayla (Atatürk İlkokulu). 
Reverse Turnuvası: 1.Arslan Balcı (Kuzköy İlkokulu), 2.Nazlıgül Elmas (Ebussuud Efendi İlkokulu), 3. Emircan Kabalak (Sakarya İlkokulu).
Hedef 5 Turnuvası: 1.Hakan Elmas (Atatürk İlkokulu), 2.Emir Kelgökmen (Atatürk İlkokulu), 3. Defne Selin Şimşek (Azmimilli İlkokulu).
Abalone Turnuvası: 1. Yusuf Emir Karakaya (Misakımilli İlkokulu), 2.Oğuzhan Dede (Atatürk İlkokulu), 3.Ali Gürkan Aykaç (Sakarya İlkokulu).
Koridor Turnuvası: 1.Hüseyin Sularoğlu (Atatürk İlkokulu), 2.Kaan Akıllı (Ebussuud Efendi İlkokulu), 3.Ömer Düşün (Ebussuud Efendi İlkokulu).
Q-Bitz Turnuvası: 1.Öznur Ök (Atatürk İlkokulu), 2.Ahmerhan Sağır (Misakımilli İlkokulu), 3.Berra Deveci (Misakımilli İlkokulu).
Okulöncesi Mangala Turnuvası: 1. Mustafa Selim Çınar (Sakarya İlkokulu Anasınıfı), 2.Mehmet Eymen Körpeş (Erenler Cumhuriyet Anasınıfı), 3. Tufan Çöpatlamaz (Sakarya İlkokulu Anasınıfı). 

İlkokullar Futbol Birincisi Azmimilli İlkokulu’na ödülünü İskilip İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu verdi.


Futbol İkincisi Misakımilli İlkokulu, ödülünü İskilip İlçe Jandarma Komutanı Hakan Güven’in elinden aldı. 


Futbol Üçüncüsü Sakarya İlkokulu…Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan İspir ve İskilip İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu…


Gol Kralı Sakarya İlkokulu’ndan Enes Demirel’in ödülü Süleyman Atcıoğlu’ndan…


Satranç  ödülleri Ortaköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevdanur Ahıskalı’dan…


Koridor Turnuvası ödüllerini İskilip Sakarya İlkokulu Müdürü Şerife Çoban verdi. 


İlkokulular Mangala ödülleri Ortaköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mine Ergin tarafından verildi. 


Okulöncesi Mangala ödüllerini İskilip Anaokulu Müdürü Yusuf Buğra Mercimekci verdi. 


Hedef 5 ödülleri, İskilip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Gökoğlu tarafından verildi. 

 
Q-Bitz ödüllerini veren, İskilip Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Gül…


Reverse  ödüllerini İskilip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Fidan verdi. 


Abalone ödülleri Karınca Kırtasiye Sahibi Fatih Kılıç’tan…

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