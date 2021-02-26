İskilip PDR Derneği’ne Gülay Mercimekci atandı

Türk PDR Derneği İl Başkanı Ahmet Ölçer, Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ölçer, derneğin çalışmalarını il genelinde daha geniş alanlara yaymak amacıyla faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek; “Geçtiğimiz aylarda ilçe teşkilatlarımızı oluşturmaya başlamıştık. İlçelerle ilgili temsilcilik süreçlerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda Genel Merkezin onayı ile İskilip ilçe Temsilcisi olarak Gülay Mercimekci atanmıştır” şeklinde konuştu.

İskilip’e yapılan atama ile birlikte merkezle birlikte 5 ilçede temsilciliklerinin kurulmuş olduğunu da belirten Ölçer; “Diğer ilçeler ile ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ataması yapılan meslektaşımız Gülay Mercimekci ile Türk PDR Derneği Çorum’da daha da güçlenmiştir. Yeni görevinden ötürü meslektaşımızı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” açıklamalarında bulundu.

(Haber Merkezi)