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İskilip MYO’dan 97 Türk bayrağı
Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek okulu öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti’nin 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 97 Türk bayrağı dağıttı.
İskilip 29.10.2020, 16:25
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla farklı bir çalışmaya imza atan öğrenciler, ilçedeki esnafları ziyaret ederek Türk bayrağı hediye edip bayramlarını kutladı.
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe genelinde Türk bayrağı dağıttıklarını dile getiren öğrenciler, “Cumhuriyetimizin 97'nci yılı anısına ilçede Türk bayrağı dağıtarak ev ve iş yerlerimize asılmasını sağlamak istedik. Kuruluşumuzu ay yıldızlı al bayrağımızla kutladık. Her zaman olduğu gibi yine bu etkinliğimizde bizlere desteklerini esirgemeyen Okul Müdürümüz Abdulkadir Özdemir hocamız başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.
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