İskilip MYO’dan 97 Türk bayrağı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla farklı bir çalışmaya imza atan öğrenciler, ilçedeki esnafları ziyaret ederek Türk bayrağı hediye edip bayramlarını kutladı.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe genelinde Türk bayrağı dağıttıklarını dile getiren öğrenciler, “Cumhuriyetimizin 97'nci yılı anısına ilçede Türk bayrağı dağıtarak ev ve iş yerlerimize asılmasını sağlamak istedik. Kuruluşumuzu ay yıldızlı al bayrağımızla kutladık. Her zaman olduğu gibi yine bu etkinliğimizde bizlere desteklerini esirgemeyen Okul Müdürümüz Abdulkadir Özdemir hocamız başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.