İskilip MYO’da tercih ve tanıtım günleri başladı

Üniversite adayları, kariyerlerine yön verme adımı olan sınav maratonunu tamamladı. Bu önemli adımı tamamlayan adaylar, yetenekleri ve ilgi alanlarına göre tercihlerini yapabilecekler. Pandemi nedeniyle gerekli sağlık tedbirleri alınarak yapılan tercih ve tanıtım günleri İskilip Şehir Parki'nda steril ortamda yapılıyor.

Üniversite adaylarının daha doğru adım atmalarını sağlamak ve bilinçli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenen ‘Tercih ve Tanıtım Günleri” ile İskilip MYO programları tanıtılıyor.

(Süleyman ERDEN)

