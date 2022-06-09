İskilip MYO’da çiğköfte etkinliği düzenlendi

İskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Abdülkadir Özdemir, “ Öğrencilerimiz ile değişik etkinliklerde bir araya gelerek onların motive olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de öğrencilerimizi yılsonunda güzel anılarla memleketlerine uğurlamak istedik. Etkinliğimize katılan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürü ile Jandarma Komutanımız ve davetlilere teşekkür ederim” dedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de “İskilip Meslek Yüksekokulu Yönetimi tarafından organize edilen, çiğköfte etkinliğinde öğrencilerimizle bir araya geldik. Etkinlik öncesinde Kaymakam vekilimiz Yunus Emre Bozkurtoğlu ile beraber öğrencilerimiz ile sohbet ettik. Böyle bir etkinlikte bizleri bir araya getiren Okul Müdürümüz Doç. Dr. Abdülkadir Özdemir ile okul yönetimi ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İskilip Meslek Yüksekokul yönetiminin katkıları, İlçe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinliğe Kaymakam vekili Yunus Emre Bozkurtoğlu, Belediye Başkanı Ali Sülük, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Karasu, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Hakan Güven, Okul Yönetimi ve öğrenciler katıldı.