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İskilip MYO öğrencileri fidan dikti

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, fidan dikti. 

İskilip MYO öğrencileri fidan dikti

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, fidan dikti. 

27 Ekim 2019 Pazar 19:20
İskilip MYO öğrencileri fidan dikti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim töreninde ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere bilgi verdi. 
50 çam fidanını toprakla buluşturan İlk ve Acil Yardım ile Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri daha sonra Türk bayrağı ile birlikte Mehmetçiğe destek olmak için asker selamı verdi. 

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