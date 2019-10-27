İskilip MYO öğrencileri fidan dikti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim töreninde ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere bilgi verdi.

50 çam fidanını toprakla buluşturan İlk ve Acil Yardım ile Mimari Restorasyon bölümü öğrencileri daha sonra Türk bayrağı ile birlikte Mehmetçiğe destek olmak için asker selamı verdi.