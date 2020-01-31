İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan tüm personel, çalışma koordinesini sağlamak, iş üretkenliğini geliştirmek ve emekliliğe ayrılan İhsan Ala’ya vefa göstermek için yemekli toplantıda bir araya geldi.
Toplantı öncesi gerçekleşen yemek programında İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu ve emekliliğe ayrılan İhsan Ala kısa bir konuşma yaptılar. Yemek sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu tarafından İhsan Ala’ya plaket takdim edildi.
Sonrasında ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda bir araya gelen personele hitap eden Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu, “Uzun süre birlikte çalışıyoruz. Hepinizin özveriyle yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Az kişi ile çok iş yapılmasını sizlerle başardık” dedi.
Çalışma ortamında uyum ve dayanışmanın önemli olduğunu kaydeden Atcıoğlu, tüm bunların sağlanması halinde her personelin daireye istekli, sevgi dolu ve aile bütünlüğü içerisinde bir araya geleceğini dile getirdi.
Şube müdürleri Bilal Ergan ve Fatih Okumuş da kendi alanlarıyla ilgili değişik konularda açıklamalarda bulundular. (Haber Merkezi)