Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232

İs­ki­lip Milli Eğitim’de personel toplantısı

İs­ki­lip İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, şu­be mü­dü­rleri ve mü­dür­lük çalışanlarıyla “personel toplantısı” yaptı.

İs­ki­lip Milli Eğitim’de personel toplantısı

İs­ki­lip İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu, şu­be mü­dü­rleri ve mü­dür­lük çalışanlarıyla “personel toplantısı” yaptı.

31 Ocak 2020 Cuma 21:05
İs­ki­lip Milli Eğitim’de personel toplantısı

İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’n­de çalışan tüm personel, çalışma koordinesini sağlamak, iş üretkenliğini geliştirmek ve emekliliğe ayrılan İhsan Ala’ya vefa göstermek için yemekli toplantıda bir araya geldi.

Toplantı öncesi ger­çek­le­şen yemek prog­ra­mın­da İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­ü Süley­man At­cı­oğ­lu ve emekliliğe ayrılan İhsan Ala kısa bir konuşma yaptılar. Yemek sonrası İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­ü Sü­ley­man At­cı­oğ­lu tarafından İhsan Ala’ya plaket takdim edildi.

Sonrasında ise İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lüğü toplantı salonunda bir araya gelen personele hitap eden Mil­li Eği­tim Mü­dür­ü At­cı­oğ­lu, “Uzun süre birlikte çalışıyoruz. Hepinizin özveriyle yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Az kişi ile çok iş yapılmasını sizlerle başardık” dedi.

Çalışma ortamında uyum ve dayanışmanın önemli olduğunu kaydeden Atcıoğlu, tüm bunların sağlanması halinde her personelin daireye istekli, sevgi dolu ve ai­le bü­tün­lü­ğü içe­ri­sin­de bir ara­ya ge­leceğini dile getirdi.

Şube müdürleri Bilal Ergan ve Fatih Okumuş da kendi alanlarıyla ilgili değişik konularda açıklamalarda bulundular. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Vahapoğlu İskilip’e geldi
Vahapoğlu İskilip’e geldi
İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı İskilip’te yapıldı
İl Güvenlik ve Asayiş toplantısı İskilip’te yapıldı
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı
İskilip Devlet Hastanesi “Anne Dostu Hastane” oldu
İskilip Devlet Hastanesi “Anne Dostu Hastane” oldu
Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak
Çankırı ve İskilip Belediyesi güçbirliği yapacak
Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti
Ölmek üzere bulduğu köpekleri sahiplenen kaymakam gönülleri fethetti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim