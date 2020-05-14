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İskilip mezbahası açıldı

İskilip Belediyesi Mezbahası düzenlenen törenle hizmete girdi. Mezbahada düzenlenen törene Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Lek, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Alıcı ve parti yönetimi, Ziraat Odası Başkanı Mücahit Şahin, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Serdar Çorumlu, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, kasaplık mesleği ile uğraşan esnaf ile davetliler katıldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:14
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İskilip mezbahası açıldı

OBRUK VADİSİNİN EN MODERN MEZBAHANESİ

2015 yılında ruhsatı iptal edilen ve gelişi güzel kesim yapılan mezbahanın modernizasyonu standartlara uygunluğuna özen gösterilerek geçtiğimiz ay tamamlanmasının ardından açılış gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Sülük, açılışta yaptığı konuşmada mezbahanın onarımı ve ruhsatlandırılması için yoğun mesai harcadıklarını, son olarak Darphaneden mühründe gelmesiyle hizmete açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Dualar edilip kurban kesiminden sonra açılış kurdelesini Belediye Başkanı Ali Sülük, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Alıcı, Ak Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, Belediye Meclis Üyesi Erol Kambur birlikte kesti. Başkan Ali Sülük davetlilere mezbaha ünitelerini gezdirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Sülük Açılış programı sonrası yaptığı açıklamada Mezbahanın İskilip’e hayırlı olmasını dileyerek, “Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerekir. Bizde gecemizi gündüzümüze katarak güzel ilçemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için çaba gösteriyoruz. Obruk Vadisinin en modern ve kullanışlı Belediye Mezbahası İskilip’e hayırlı uğurlu olsun. Mezbaha modernizasyonlaştırma tadilat ve ruhsatlandırma sürecindeki çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımızı tebrik ederim. Ayrıca mezbaha açılış törenine katılımlarından dolayı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın Ali Alıcı’ya, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Lek’e, Belediye Meclis Üyelerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, Daire amirlerine ve kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunarım” dedi.(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 14.05.2020 19:15
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