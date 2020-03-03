İskilip, Mehmetçik için tek yürek

İskilip Belediyesi Ali Sülük'ün çağrısı üzerine düzenlenen yürüyüşe yoğun katılım oldu.

İskilip Belediyesi önünden başlayan yürüyüşte binlerce kişı ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı yürüyüşte vatandaşlar Bahar Kalkanı harekatına katılan Mehmetçik'e muzafferiyet diledi.

Şehitlikte yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programda Suriye'nin İdlip kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler için dua edildi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, " Ülkemizin başı sağolsun. Gün bir ve beraber olma günüdür. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı dilerim. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Programa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mustafa Lek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.