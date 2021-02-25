“İskilip köyleri tarımsal sulama göleti bekliyor”

CHP İl Başkanı Tahtasız, İskilip İlçesi’nde bazı köyleri ziyaret ederek halkın sorun ve taleplerini dinledi.

Beraberinde İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ve bazı parti yöneticileriyle birlikte köylerde incelemeler yapan Tahtasız, yarım kalan yatırımların tamamlanması ve bir an önce hizmete sunulması için siyasi iktidara ve yetkililere çağrıda bulundu.

Muhtar ve vatandaşlarla sohbet eden Tahtasız, İskilip Yukarıörenseki ile Kayaağzı köylerine yapılacak gölet projelerini ilgili kurumlara ileteceğini ve konunun takipçisi olacağını söyledi.

Tahtasız, “Bu bölgede iki gölet birbirini besleyecek. ÇED değerlendirmesi ve raporların olumlu sonuçlanması halinde gölet projesinin bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor. Köy halkımızın tarım ve hayvancılık alanında atılım yapması, gelişme sağlaması, kalkınması için sulama göletlerinin önemi oldukça büyük. Gölet yatırımlarının takipçisi olacağız” diye konuştu. (Haber Merkezi)