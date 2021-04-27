İskilip kent arşivi halka açıldı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan alınan resmi belge ve fotoğraftan oluşan Osmanlıca ve yakın döneme ait belgelerden oluşan kent arşivi, araştırma yapmak isteyenlerin kullanımına sunuldu.



İskilipli Âlimler Müzesi bünyesinde oluşturulan ve İskilip Konak Odası şeklinde tasarlanan oda, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından alınan Osmanlıca belge, yerel ve ulusal gazetenin yanı sıra fotoğraflar da bulunuyor. Osmanlı’da kadıların tuttuğu günlük şeriye sicil, (kaza kadılarının her türlü verdikleri kararla merkezden gelen emirlerin kayıt edildiği belge) en çok dikkat çeken eserler olurken, yerel ve ulusal gazeteler de arşivde bulunuyor. Kentte görev yapan kişilerin fotoğrafları ile binlerce belgeden oluşan arşivin kurulma amacı gelecek kuşaklara bu verilerin aktarılması. İskilip'in yanı sıra Çorum ve Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar’da yayınlanan gazeteler ile Osmanlı'dan belgelerin bulunduğu arşiv meraklılarını bekliyor.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kent arşivinde İskilip’in geçmişten bugüne tüm hatıralarının yaşatılmasının hedeflendiğini söyledi. Özelikle soyut ve somut olmayan kültür mirasları, belgeler, fotoğraflar, her türlü dijital veya dijital olmayan materyalin halka açık hale getirildiğini kaydeden Sülük, “Amaç burada özelikle İskilip hakkında araştırma yapan araştırmacılara fırsat sağlamak, onların işlerini kolaylaştırmak. Bir de evlerimizde gizli köşelerinde kalmış olan bu tarihe özel materyallerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Ayrıca buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum evlerinizde bulunan tarihi kitaplarımızı kentimizin arşivine bağış yaparak, tarihimize ışık tutmuş oluruz. Sizlerden ricamız, kentimiz için oluşturduğumuz arşivimize kendi arşivimiz gibi sahip çıkmalıyız. İnsanlara faydalı olacak eserleri evlerimizin gizli köşelerinde çürümeye terk etmek yerine, kent arşivimize bağış yapıp hem yok olmasını önlemiş oluruz hemde insanlığa faydamız dokunur. Onun için varsa eski tarihi kitaplarımız, onları kayıt dâhilinde İskilipli Alimler Müzemizde bulunan Kent Arşivimize, bağışta bulunalım” dedi. (Haber Merkezi)

