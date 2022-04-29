İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, Ayaş’a atandı

Kırıkkale’de 1983 yılında doğan, ilk ve orta öğrenimini Ankara`da, üniversitesi ise 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan Eligül, Trabzon Tonya ve Konya Derbent İlçelerinde Kaymakam Vekili, Konya Yalıhüyük, Adana Saimbeyli Kaymakamı, Bingöl Vali Yardımcısı, Güroymak Kaymakamı, Erzurum Vali Yardımcısı ve Muş Korkut Kaymakamı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 7 Ağustos 2019 tarihinde İskilip Kaymakamlığı’na atanan ve 30 Ağustos 2019 tarihinden beri bu görevi sürdüren Muharrem Eligül, Ankara Ayaş Kaymakamlığı’na atandı.

Ramazan Bayramı sonrasında görevi başlaması beklenen Eligül, Vali Mustafa Çiftçi’ye veda ziyaretinde bulundu. Bugüne kadar ilçeye ve kendisine sağladığı destekler için Vali Çiftçi’ye teşekkür eden Eligül veda da etti.

Vali Çiftçi de ilimize katkıları için teşekkür ettiği Eligül’e bundan sonraki meslek hayatında başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

