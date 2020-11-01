“İskilip Kalesi’nden taşlar düşüyor, restorasyon bir an önce tamamlansın”

İskilip Kalesi’nde Turizm Bakanlığı tarafından tadilat başlatıldığını, 4 tarafı surlarla çevrili olan kalenin 3 tarafının ihale ile restore edildiğini ve Kaleboğazı tarafına bakan bölümün ihale edilmediğini bildiren Tahtasız, yerinden oynayan ve bir hayli eskiyen duvardan taşların düştüğünü, taşların insanların üzerine veya evlerine düşme olasılığının çok yüksek olduğunu ifade etti. Eksik bırakılan kısmın bir an önce ihale edilerek restorasyonunun yapılmasını isteyen ve konuyu yetkililere ileteceğini bildiren Tahtasız, “kimsenin burnu dahi kanasın istemiyoruz. İnsan hayatı her şeyden önemlidir” dedi.

CHP İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var ise tarihi kalenin eskiyen duvarlarının restore edilmesi, bakım ve onarımının yapılması gerektiğini dile getirerek, “Kalenin en eski ve yerleşim yerine bakan bölümü restore edilmedi. Buradan mahalle halkının üzerine taşlar düşüyor. Kaleboğazı halkı büyük bir tehlike altında. Ayrıca kalenin çıkış yolunun istinat duvarından da taşlar düşüyor. Restorasyon çalışmaları bir an önce yapılmalıdır” dedi.

Kaleboğazı Mahallesi Muhtarı Rüstem Kılpelit de mahallede 72 ailenin yaşadığını söyleyerek, “Geçtiğimiz günlerde bir evin üzerine taş düştü. Bu taşlar bir insana denk gelebilir ve ölümlere neden olabilir. Veya çocuklar oyun oynarken taşları aşağına atabilir. Olası bir tehlikenin önüne geçmek için eksik kalan bölümün restorasyon çalışması tamamlanmalıdır” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Kalede restorasyon çalışması başlatan ve 3 tarafı tamamlayan Turizm Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Eksik bırakılan bölümün de restorasyonunun yapılması için konunun takipçisi olacağız” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)