İskilip Kalesi’nde sır ölüm

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde İskilip Kalesi’ne gelen biri kadın iki kişi surların arka tarafından gezmeye başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, kimliği belirsiz kadın yanında bulunan şahsa tekme attı. Dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık alana düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar polisi arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olayın duyulmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Uçurumda yuvarlanan şahsa kadının tekme attığı iddiası

Yaşananları gördüğünü ifade eden bir kadın, kale çıkanları gördüğünü, olay sırasında bir kadının önünde oturan adama tekme attarak aşağıda düşürdüğünü iddia ederek, “Olay evimin hemen karşısında oldu. Çocuk oturdu, kadın ayağı ile tepince havada uçarken ben çırpınmaya başladım. Polisleri aradım. Kadını düşen adama ayağı ile teperken gördüm. İkisinin de yüzünü görmedim. Ama adamın havada uçtuğunu gördüm. Eşim işe gitmişti. Balkonda çay içiyordum. Aşağı doğru iniyorlardı. Bağırdım. Aklınızı mı yitirdiniz gidin diye. Adam ve kadın aşağıya doğru geldi. Daha sonra kadın, kenarda oturan adama tekme attı” şeklinde konuştu

Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı

Görgü tanıklarının ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri İskilip Kalesi ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri, olay sonra feci şekilde can veren ve üzerinden kimlik çıkmayan şahıs ile bu şahsı uçurumdan aşağıya attığı iddia edilen kadının kimliğini tespit edilmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.