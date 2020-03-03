Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
111207
ALTIN
322.409
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8172
EURO
6.7957

İskilip Hastanesi hedef büyütüyor

Vatandaşların hastane memnuniyeti artıyor.

İskilip Hastanesi hedef büyütüyor

Vatandaşların hastane memnuniyeti artıyor.

03 Mart 2020 Salı 20:17
İskilip Hastanesi hedef büyütüyor

100 Yataklı İskilip Devlet Hastanesi’nin bir taraftan doktor açığını kapatırken diğer yandan da donanımsal eksiklerini tamamlayarak hizmet alanını genişlettiği ifade edildi. Uzman doktor açığının hızla giderildiğinin dile getirildiği açıklamada hastalıkların tetkik ve tedavisi için il merkezine sevk edilen hasta sayısında gözle görülür biçimde azalma olduğu anlatıldı.

YATAN HASTA SAYISINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80’E ULAŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında yatan hasta sayısının sadece 15 iken Şubat ayı itibariyle yüzde 80’e ulaştığının belirtildiği açıklamada. Bunda pratisyen ve uzman doktor sayısındaki artış ile tetkik ve tedavide sağlanan hız, hastane yönetimi ve personelin gayretinin önemli etkenlerden biri olarak göze çarptığı ifade edildi.

13 UZMAN DOKTORLA BERABER HEKİM SAYISI 20’Yİ GEÇTİ

Doktor açığının giderilmesinde hastane yönetiminin bakanlıkla sürekli iletişim halinde olduğunun dile getirildiği açıklamada Uzman ve pratisyen hekim sayısının 20’yi geçtiği ve Sağlık Bakanlığının da İskilip Devlet Hastanesi’ne bakışının olumlu yönde olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede; 2 anestezi uzmanı, 3 çocuk doktoru, 2 dâhiliye uzmanı, 1 Fizik tedavi uzmanı, 1 genel cerrah, 1 ortopedi, 1 radyoloji, 9 pratisyen hekimin hizmet verdiği İskilip Devlet Hastanesi’nde 1 dâhiliye ve 1 Kadın doğum doktorunun da önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı alınan bilgiler arasında.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İskilip’te Kadınlar Günü etkinlikleri de iptal edildi
İskilip’te Kadınlar Günü etkinlikleri de iptal edildi
İskilip, Mehmetçik için tek yürek
İskilip, Mehmetçik için tek yürek
Kahraman babaanne faciayı önledi
Kahraman babaanne faciayı önledi
Ataşehir’de “kan bağışı”
Ataşehir’de “kan bağışı”
Esnaftan Başkan Sülük’e ziyaret
Esnaftan Başkan Sülük’e ziyaret
Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu
Sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim