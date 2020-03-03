İskilip Hastanesi hedef büyütüyor

100 Yataklı İskilip Devlet Hastanesi’nin bir taraftan doktor açığını kapatırken diğer yandan da donanımsal eksiklerini tamamlayarak hizmet alanını genişlettiği ifade edildi. Uzman doktor açığının hızla giderildiğinin dile getirildiği açıklamada hastalıkların tetkik ve tedavisi için il merkezine sevk edilen hasta sayısında gözle görülür biçimde azalma olduğu anlatıldı.

YATAN HASTA SAYISINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 80’E ULAŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında yatan hasta sayısının sadece 15 iken Şubat ayı itibariyle yüzde 80’e ulaştığının belirtildiği açıklamada. Bunda pratisyen ve uzman doktor sayısındaki artış ile tetkik ve tedavide sağlanan hız, hastane yönetimi ve personelin gayretinin önemli etkenlerden biri olarak göze çarptığı ifade edildi.

13 UZMAN DOKTORLA BERABER HEKİM SAYISI 20’Yİ GEÇTİ

Doktor açığının giderilmesinde hastane yönetiminin bakanlıkla sürekli iletişim halinde olduğunun dile getirildiği açıklamada Uzman ve pratisyen hekim sayısının 20’yi geçtiği ve Sağlık Bakanlığının da İskilip Devlet Hastanesi’ne bakışının olumlu yönde olduğu ifade edildi.

Bu çerçevede; 2 anestezi uzmanı, 3 çocuk doktoru, 2 dâhiliye uzmanı, 1 Fizik tedavi uzmanı, 1 genel cerrah, 1 ortopedi, 1 radyoloji, 9 pratisyen hekimin hizmet verdiği İskilip Devlet Hastanesi’nde 1 dâhiliye ve 1 Kadın doğum doktorunun da önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı alınan bilgiler arasında.

(Haber Merkezi)