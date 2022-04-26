İskilip festivaline birincilik ödülü
İskilip Belediyesi tarafından 2021 yılında düzenlenen, İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali yılın festivali seçildi.
İskilip 26.04.2022, 18:46
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Belediye Başkanı Ali Sülük’ün geleneksel hale getirdiği İskilip Dolma, Turşu ve Çilek Festivali, festivall.com.tr internet sitesi tarafından 2021 yılında tarım ve mevsimlik ürünler kategorisinde düzenlenen anket yarışmasında birinci oldu.
İskilip belediyesi olarak kültürel alanda yaptığımız çalışmalarımızın başarılarıyla gündeme geldiği için mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Sülük, "Geleneksel hale getirdiğimiz ve geçtiğimiz sene ikincisini düzenlediğimiz Dolma, Çilek ve Turşu festivalimize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutluyuz. Festivalin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
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