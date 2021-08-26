İskilip Dolma, Turşu, Çilek Festivali bugün başlayacak

Çorum'un İskilip ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Dolma, Turşu, Çilek Festivali ve Karakucak güreşleri bugün start alıyor.

Toplu sünnet organizasyonu, yöresel lezzetlerin yarışacağı, güreşlerin yapılacağı, mehter, Seymen takımı, mahalli sanatçıların sahne alacağı festivalde, ülkücü camianın ünlü sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan ile Havva Öğüt de konser verecek.

İskilip Belediyesi tarafından ilki 2019 da düzenlenen Dolma Turşu Çilek Festivali ve Karakucak Güreşleri geçen yıl yeni tip koronavirüs pandemisi engeline takıldı. Aşıların başarılı bir şekilde uygulanması ve ülke genelinde yasakların kalkmasının ardından İskilip Belediyesi Başkanı Ali Sülük’ün talimatı ile festival hazırlıklarını tamamladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Sülük, festivalin bugünden itibaren yarın ve 29 Ağustos tarihlerinde konser, güreş ve çeşitli yarışmalarla dolu dolu gerçekleşeceğini dile getirdi.

LEZZETLER YARIŞACAK

Öte yandan Dolma, Turşu, Çilek Festivali’nde ilçeye özgü lezzetler de yarışacak. İskilip ev dolması, yırtma aşı, su kabağı yemeği ve gül baklavasının yarışacağı programda jüri üyeleri yemeklerin lezzetine bakarak, başarılı olan katılımcıları belirleyecek.

Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ÇAPDER) Başkanı Mustafa Sümer, derneklerinin organize edileceği ve yarın gerçekleştirilecek Yöresel Lezzet Yarışması’nda Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞKAPON) Genel Başkanı Öner Çulfaz, Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (KARAPAFED) Başkanı Rasim Çakıcı ile Eyüp Kemal Sevinç, Ali Davut, Niyazi Tunçoğlu ve ÇAPDER Kadın Kolları Başkanı Birsel Eryılmaz’ın jüri üyesi olarak katılacağı yarışmaya tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

