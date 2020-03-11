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İskilip Devlet Hastanesi’ne Fizik Tedavi Ünitesi

İskilip Devlet Hastanesi bir yandan eksikliklerini tamamlarken diğer taraftan tedavi hizmetlerine yenilerini ekliyor.

İskilip Devlet Hastanesi’ne Fizik Tedavi Ünitesi

İskilip Devlet Hastanesi bir yandan eksikliklerini tamamlarken diğer taraftan tedavi hizmetlerine yenilerini ekliyor.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:20
İskilip Devlet Hastanesi’ne Fizik Tedavi Ünitesi

Bu çerçevede; 100 metre karelik alana Fizik Tedavi Ünitesi kurulum çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fizik tedavi merkezinde tam teşekküllü hizmet vermek için Fizik Tedavi ve Ortopedi Uzmanı açığı kapatıldı.

Yardımcı personelle birlikte fizik tedavi ünitesinde Akapuntur, Hacamat, Ozon tedavilerin yapılabilmesi için çalışmaların titizlikle devam ettiğinin belirtildiği açıklamada fizik tedavi merkezinin tamamlanmasının ardından İskiliplilerin bu hizmet için il merkezine gitmesinin gerekmeyeceği dile getirildi.

Bazı ameliyatlar bakımından da İskilip Devlet Hastanesi’nin imkanlarının il ve diğer ilçelerinden önde olduğunun belirtildiği açıklamada, il merkezinde dahi sıra alınması gereken ameliyatların İskilip’te hastanın tetkiklerinden sonra aynı gün yapılabildiği, hastanede mevcut şartlarda omuz ameliyatı, eklem protezi yapılıp tedavi sürecinin tamamlanabildiği kaydedildi.

ANNE DOSTU HASTANE

Anne dostu hastane statüsüne de sahip olan İskilip Devlet Hastanesi’nde doğum öncesi ve sonrası tüm tetkik ve tedavilerin eksiksiz olarak yapılabildiğinin anlatıldığı açıklamada, ileri tetkikler için il merkezine sevk işlemlerinde de önemli ölçüde azalma görüldüğü dile getirildi.

DÖNER SERMAYE SADECE İSKİLİP’TE DAĞITILIYOR

Sağlık çalışanlarının motivasyonu noktasında önemli yeri olan Döner Sermaye dağıtımının ilçeler arasında sadece İskilip Devlet Hastanesinde gerçekleştirildiğinin ifade edildiği açıklamada, döner sermayenin hem sağlık çalışanlarının işlerini iyi yapmasına hem de doktor ve yardımcı personellerinin il merkezine gidiş, geliş yapmamalarında önemli rol oynadığı, İskilip Devlet Hastanesi’nde altı ay öncesine göre önemli gelişmeler gerçekleştiği yapımı ve doktor açığı bakımından sıkça eleştirilerin odağında olan İskilip Devlet Hastanesi’nin imajının olumlu yönde değişmeye devam ettiği kaydedildi. (Haber Merkezi)

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