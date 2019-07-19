İskilip Cezaevi'nde 15 Temmuz anıldı

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından başlayan programa Kurum Müdür Vekili Onur Küçükseymen, İskilip İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen Mustafa Yeşildere, Musa Bacı, Emin Çoban ve Cevat Elmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Tarih Öğretmeni Mustafa Çıkrıkçı ve kurum personelleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, katılımcıların günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından hükümlülere İşgal Girişimi’nden Dirilişe 15 Temmuz Anatomisi adlı belgesel izletilerek ikramlarda bulunuldu.

(Haber Merkezi)