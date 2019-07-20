İskilip Belediyesi’nin projeleri anlatıldı

Başkan Ali Sülük Güneş Enerjisi Santrali Projesinde önemli aşama kaydettiklerini, elektrik üretimi ile birlikte belediyenin önemli ölçüde gelire sahip olacağını dile getirdi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın projeleri ile İskilip’in daha da güzelleşeceğini belirten Sülük, OKA’nın güdümlü projelerinden yararlanmak için çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Ali Sülük, OKA projeleri ve diğer projeler için İller Bankası ile temas halinde olduklarını, bu bağlamda İskilipli bürokratlardan destek beklediklerini dile getirdi.

İskilip Belediyesi ile Romanya Roşiori De Vede belediyeleri arasında imzalanan Kardeş Belediyeler Ön Protokolü ve Kardeş Belediyeler ilanı ile birlikte İskilip’in Avrupa Birliği fonlarından yararlanması, karşılıklı turistik geziler ve müteşebbislere ticari faaliyet alanı açılması gibi faaliyetlerden yararlanabileceğini söyleyen Ali Sülük, yaptığı açıklamada bazı tarihi binaları kiralama yolu ile konaklama hizmetine açacaklarını, OKA ve TKDK projeleri ile eski binaları restore etmeyi planladıklarını söyledi.

FESTİVALDE ALİ KINIK SAHNE ALACAK

İskilip Belediyesi’nin 13-14 Ağustos Tarihinde düzenleyeceği festivalde güreş başta olmak üzere çok farklı etkinliklerin düzenleneceğini kaydeden Başkan Ali Sülük, ünlü sanatçı Ali Kınık’ın da festivalde sahne alacağını belirtti.

Başkan Ali Sülük, açıklamasında güreş başta olmak üzere ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine sürekli maddi kazanç sağlamak amaçlı, bazı otopark ve caddelerde cüzi miktarda park etme ücreti almayı düşündüklerini söyledi. Başkan Sülük bu bağlamda sosyal medya üzerinden anket çalışması yapılmasını, düşünülen uygulamanın halk tarafından nasıl karşılandığını, vatandaşla birlikte karar vermek istediklerini belirtti.(Haber Merkezi)