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İskilip Belediyesi’nden yaşlılara yemek yardımı

İskilip Belediyesi yaşlı ve bakıma muhtaç yaşlılara her gün sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.

İskilip Belediyesi’nden yaşlılara yemek yardımı

İskilip Belediyesi yaşlı ve bakıma muhtaç yaşlılara her gün sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.

31 Mart 2020 Salı 21:00
İskilip Belediyesi’nden yaşlılara yemek yardımı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılara da yardım elini uzatarak faaliyet alanını genişleten İskilip Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ihtiyaçlarını hijyenik koşullara özel önem göstererek sürdürüyor.

65 yaş üstü hemşerilerimizin evde kalmaları için bilgilendirmelerde bulunmaya da devam eden belediye ekipleri, bu durumdaki yaşlıların market alış verişlerini evlerine ulaştırıyor.

Konu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Ali Sülük, “İskilip Belediyesi aşevi her gün sıcak yemek dağıtımı yapıyor. İskilip Belediyesi olarak, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarımıza senenin 365 günü vefa gösteriyoruz. Ulu çınarlarımız bizim baş tacımız, duaları yol açıcımızdır” dedi.(Haber Merkezi)

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