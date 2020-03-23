İskilip Belediyesi’nden yaşlı duyarlılığı

Virüs salgınında 60 yaş üstü yaşlıların risk grubunda olduğunun kabul edildiği belirtilirken, Belediye’nin sosyal izalasyonu sağlamak, yaşlıları evde tutmak, yakınları yanında olmayan yaşlıları salgından korumak ve yardımcı olmak amacıyla bu yaş grubunda olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürme kararı aldığı vurgulandı.

İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Saygıdeğer hemşerilerimiz, özellikle evlatları gurbette olan 60 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaç duymaları halinde alışverişlerini yapmak için, İskilip Belediyesi olarak gönüllüyüz. Marketlere verdiğiniz siparişleri evinize biz getirelim. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Yeter ki bu süreçte sizler evde kalın ve sağlıklı bir ömür yaşayın” denildi.(Haber Merkezi)