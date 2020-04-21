İskilip Belediyesi’nden maske dağıtımı

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Belediye Başkanı Ali Sülük, “Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezimiz ortaklığı ile üretilen maskeler, halkımıza T.C. kimlik numarası alınarak, fert başı 1maske olmak üzere dağıtımına başlanmıştır. Maske ihtiyacı olan vatandaşlarımız Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek, maskelerini temin edebileceklerdir. Maske üretimindeki emek ve çalışmalarından dolayı İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Sayın Ahmet Faruk İmal ve değerli çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi. (Haber Merkezi)