İskilip Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi sevinci

2 yıl süreyle 168 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle işçilere 585 lira zam yapıldı.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Şen arasında imzalanan sözleşme kapsamında belediye işçilerine Aralık ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmesinin İskilip Belediyesi’ne, belediye çalışanlarına ve sendikaya hayırlı olmasını dileyen Şen, “Bu verilen rakamlar bir daha göstermiştir ki işçinin hakkını, hukukunu koruyan, kollayan Sayın Ali Sülük Başkanımızın ne kadar emek dostu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu süreçte sonuna kadar bizlere güvenerek destek veren tüm işçi arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Tekrar bu toplu iş sözleşmesinin başta İskilip Belediyemize, belediye çalışanlarımıza ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)