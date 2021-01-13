İskilip Belediyesi’nde kar hazırlıkları tamam
İskilip Belediyesi, beklenen kar yağışı ihtimaline karşılık kar hazırlıklarını tamamladı.
İskilip 13.01.2021, 19:36
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Meteorolojiden gelen bilgi doğrultusunda Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla oluşturulan “Karla Müdahale Timi” beklenen kar yağışı sonucu ilçede oluşabilecek olumsuzluklara mahal verilmemesi için kış hazırlıklarını sıkı tutuyor.
Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada, “Meteorolojiden gelen bilgi doğrultusunda ilçemizde oluşabilecek olumsuzluklara yer vermemek için araç filomuzdan 4 Kepçe, 2 Kamyon, 3 Traktör, 1 Greyder, 1 Pick-up ve 20 personelden oluşan Karla Mücadele Timini kurduk. Karı yağmasını özledik ve yolunu gözlüyoruz, ilçemizde tedbirlerimizi de sıkı tutuyoruz. Sizler için varız, hizmet için buradayız” dedi. (Haber Merkezi)
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