İskilip Belediyesi’nde kar hazırlıkları tamam

Meteorolojiden gelen bilgi doğrultusunda Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla oluşturulan “Karla Müdahale Timi” beklenen kar yağışı sonucu ilçede oluşabilecek olumsuzluklara mahal verilmemesi için kış hazırlıklarını sıkı tutuyor.

Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada, “Meteorolojiden gelen bilgi doğrultusunda ilçemizde oluşabilecek olumsuzluklara yer vermemek için araç filomuzdan 4 Kepçe, 2 Kamyon, 3 Traktör, 1 Greyder, 1 Pick-up ve 20 personelden oluşan Karla Mücadele Timini kurduk. Karı yağmasını özledik ve yolunu gözlüyoruz, ilçemizde tedbirlerimizi de sıkı tutuyoruz. Sizler için varız, hizmet için buradayız” dedi. (Haber Merkezi)