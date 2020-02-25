İskilip Belediyesi’nde araç filosu güçleniyor

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, “Belediyemize yeni kazandırdığımız sıfır çöp kamyonetimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çöp aracının ilçemize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum beye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşerimiz Sayın Hidayet Vahapoğlu beyefendiye, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Agah Karapıçak beye ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Sayın Yusuf Ahlatcı beyefendiye ilçemiz adına teşekkür ve şükranlarımı sunarım” dedi. (Haber Merkezi)