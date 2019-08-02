Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101900
ALTIN
259.258
DOLAR
5.5636
STERLİN
6.7991
EURO
6.1580

İskilip Belediyesi sosyal projede sınır tanımıyor

İskilip Belediyesi ekipleri, Sosyal Belediyecilik anlayışının gereği olarak yerine getirdiği faaliyetlere devam ediyor.

İskilip Belediyesi sosyal projede sınır tanımıyor

İskilip Belediyesi ekipleri, Sosyal Belediyecilik anlayışının gereği olarak yerine getirdiği faaliyetlere devam ediyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:46
İskilip Belediyesi sosyal projede sınır tanımıyor

Kısa bir sürede aşevini hizmete açan ve her gün yemek dağıtımı yapan İskilip Belediyesi ekipleri; yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli kişilerin evlerinde temizlik ve bakım işlerini yerine getiriyor. Yeni bir hizmeti daha Başkan Ali Sülük’ün talimatı doğrultusunda halka sunmaya başlayan İskilip belediyesi, saç bakımı ve sakal tıraşı uygulamasını ücretsiz olarak halka sunmaya başladı. İtfaiye Müdürlüğünde İtfaiye Eri olarak görev yapan, aynı zamanda berber olan Bilal arıcı tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin saç bakımı ve sakal tıraşı ücretsiz olarak yerine getirilmeye başlandı. Vatandaşların büyük ilgisini toplayan berberlik hizmeti takdirle karşılandı. Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada “Biz göreve talip olurken vatandaşa hizmetkar olacağımızı vaat ettik. Bakım ve yardıma muhtaç her insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah bu millete zeval vermesin” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Traktöre çarptı
Traktöre çarptı
İskilip Hayvan Pazarı’nda yoğun hareketlilik
İskilip Hayvan Pazarı’nda yoğun hareketlilik
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi 
Kaza yapan otomobildeki yaralıları kurtaran vatandaşlar faciayı önledi 
İskilip’teki tiyatro büyük beğeni topladı
İskilip’teki tiyatro büyük beğeni topladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim