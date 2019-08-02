İskilip Belediyesi sosyal projede sınır tanımıyor

Kısa bir sürede aşevini hizmete açan ve her gün yemek dağıtımı yapan İskilip Belediyesi ekipleri; yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli kişilerin evlerinde temizlik ve bakım işlerini yerine getiriyor. Yeni bir hizmeti daha Başkan Ali Sülük’ün talimatı doğrultusunda halka sunmaya başlayan İskilip belediyesi, saç bakımı ve sakal tıraşı uygulamasını ücretsiz olarak halka sunmaya başladı. İtfaiye Müdürlüğünde İtfaiye Eri olarak görev yapan, aynı zamanda berber olan Bilal arıcı tarafından yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin saç bakımı ve sakal tıraşı ücretsiz olarak yerine getirilmeye başlandı. Vatandaşların büyük ilgisini toplayan berberlik hizmeti takdirle karşılandı. Başkan Ali Sülük yaptığı açıklamada “Biz göreve talip olurken vatandaşa hizmetkar olacağımızı vaat ettik. Bakım ve yardıma muhtaç her insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah bu millete zeval vermesin” dedi. (Haber Merkezi)