İskilip Belediyesi'nden günlük 500 kişiye yemek

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük'ün talimatı ile hayat geçirilen aşevi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşuyor. İhtiyaç sahiplerini tek tek tespit eden İskilip Belediyesi, vatandaşları tarafından yemek yardımında bulunuyor. Belediye aşevinden, günlük 250 kişiye, ramazan ayında ise 500 kişiye sıcak yemek imkanı sunuluyor. Aşevine gelemeyen ulu çınarlar için ise hazırlanan yemekler evlerine götürülüyor.

Belediye Başkanı Ali Sülük'ün ilk hayata geçirdiği projelerden birisinin Aşevi projesi olduğunu belirten İskilip Belediyesi Aşevi sorumlusu Zehra Köse, "İskilip Belediyesi olarak yılın 365 günü olduğu gibi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarıma sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Aşevine gelemeyen yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza da ekiplerimiz yemeklerini evlerine kadar götürüyor. Aynı zamanda Meslek Yüksek Okulu'muzdan talep geldiğinde de öğrencilerimize yemek hizmeti vermekteyiz" ifadelerini kullandı.