İskilip Belediyesi Mezbahası hizmete girdi

Göreve geldiğinde ilk iş olarak mezbahanın onarım ve modernize edilmesi çalışmasını başlatan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, diğer yandan ruhsatlandırma çalışmasını tamamladı.

Belediye bünyesinde hizmet verecek olan mezbahanın hizmete girmesi ile beraber ilçe halkı da güvenilir et temin edebilecek.

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Ali Sülük, “Ruhsatı iptal edilen mezbahayı bütün imkanlarımızı seferber ederek yeniden ruhsatlandırdık. Artık ilçemizde nerede kesildiği belli olmayan mühürsüz etlerin satışına müsaade etmeyeceğiz. Artık kasaplarımız ve üreticilerimiz hayvanlarını kestirmek ve destekleme alabilmek için kilometrelerce yol kat etmeyecek” dedi.(Haber Merkezi)