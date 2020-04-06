Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
92071
ALTIN
361.877
DOLAR
6.7645
STERLİN
8.3516
EURO
7.3101

İskilip Belediyesi Mezbahası hizmete girdi

Yaklaşık 15 yıldır ruhsatsız çalışan İskilip Belediyesi Mezbahası ruhsatlandırılarak hizmete girdi.

İskilip Belediyesi Mezbahası hizmete girdi

Yaklaşık 15 yıldır ruhsatsız çalışan İskilip Belediyesi Mezbahası ruhsatlandırılarak hizmete girdi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 17:55
İskilip Belediyesi Mezbahası hizmete girdi

Göreve geldiğinde ilk iş olarak mezbahanın onarım ve modernize edilmesi çalışmasını başlatan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, diğer yandan ruhsatlandırma çalışmasını tamamladı.

Belediye bünyesinde hizmet verecek olan mezbahanın hizmete girmesi ile beraber ilçe halkı da güvenilir et temin edebilecek.

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Ali Sülük, “Ruhsatı iptal edilen mezbahayı bütün imkanlarımızı seferber ederek yeniden ruhsatlandırdık. Artık ilçemizde nerede kesildiği belli olmayan mühürsüz etlerin satışına müsaade etmeyeceğiz. Artık kasaplarımız ve üreticilerimiz hayvanlarını kestirmek ve destekleme alabilmek için kilometrelerce yol kat etmeyecek” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
İskilip’te sürücülere sıkı denetim
İskilip’te sürücülere sıkı denetim
İskilip Belediyesi “Korona virüs”ün defi için kurban kesti
İskilip Belediyesi “Korona virüs”ün defi için kurban kesti
İskilip MYO öğrencileri maske ve eldiven dağıttı
İskilip MYO öğrencileri maske ve eldiven dağıttı
Başkan Sülük’ten maske üretimine destek
Başkan Sülük’ten maske üretimine destek
İskilip Belediyesi’nden yaşlılara yemek yardımı
İskilip Belediyesi’nden yaşlılara yemek yardımı
“Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır”
“Önceliğimiz halkımızın sağlığıdır”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim