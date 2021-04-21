İskilip Belediyesi “larva” ile mücadele başlattı

İskilip Belediyesi havaların ısınması nedeni ile larva ile mücadele çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Ali Sülük’ün talimatıyla Zabıta Amirliği Temizlik İşleri Birimi, havaların sıcak gitmesi nedeniyle ilaçlama çalışmaları başlattı. Zabıta Amirliği Temizlik İşleri Birimi tarafından başlatılan çalışma ile çöp depolama alanı başta olmak üzere dere kenarları, sazlık alanlar, su birikintisi olan bölgelerde sinek, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.

“GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORUZ”

Sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için mücadele ettiklerini kaydeden Başkanı Ali Sülük, “Sinek, larva ve haşere ile mücadelede uygulama şekli ve kullanılan ilaçların insana ve çevreye zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Merkez ve bağlı mahallerinde bulunan dere, su birikintileri, su kanalları gibi haşere üreme alanlarının bulunduğu yerlerde periyodik olarak larva ile mücadele çalışması yapılmaktadır. İlaçlama işlemlerimiz tamamen biyolojik ilaçlarla yapılarak sivrisinek üremesinin önüne geçilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığına ve huzuruna önem veriyoruz. Oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli önlemleri alıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)