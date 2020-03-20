İskilip Belediye’si Koronavirüs’e karşı teyakkuzda

Bu çerçevede mahallelerde ortak kullanılan Hacıali ve Yivlik sularının sağlandığı çeşmelerin temizlendi, yine sürekli hizmet veren İtfaiye Hizmet Binası ile belediye mezbahasının da dezenfekte edilirken çalışmaların yaygınlaştırılarak devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, tedbir hizmetlerinin aksaksız devam ederken Belediye Başkanı Ali Sülük’ün de kısa mesaj, sosyal medya hesapları, basın ve merkezi anons sistemi ile güncel uyarılarda bulunduğu belirtildi. (Haber Merkezi)