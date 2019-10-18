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“İskilip Belediyesi de Mehmetçiğin yanında”

İskilip Belediye Meclis üyeleri olağanüstü toplanarak, mecliste grubu bulunan partiler olarak ortak açıklamada bulunuldu.

“İskilip Belediyesi de Mehmetçiğin yanında”

İskilip Belediye Meclis üyeleri olağanüstü toplanarak, mecliste grubu bulunan partiler olarak ortak açıklamada bulunuldu.

18 Ekim 2019 Cuma 22:25
“İskilip Belediyesi de Mehmetçiğin yanında”

Hazırlanan ortak metni okuyan Belediye Başkanı Ali Sülük, devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK’ya karşı uzun zamandır büyük bir mücadele verdiği belirtilerek, devletin bu harekat ile yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da büyük b.ir mücadele verdiğini kaydetti. Suriye’deki iç savaşta milyonlarca insanın yurtlarından olduğunu anlatan Ali Sülük, binlerce insanın da barbarca katledildiğini anlattı.

Terör örgütlerinin otoritelerini yüzbinlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, Türkiye’nin uzun kara sınırını sürekli olarak tehdit eden terör örgütlerinin isim olarak farklı olsa da özlerinde aynı olduğunu vurguladı. Sülük, “Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli’nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu’nu İskilip Belediye Meclisi olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz İskilip Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” dedi. (Haber Merkezi)

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