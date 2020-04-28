İskilip Belediyesi, çok amaçlı salon inşaatı başladı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün seçim vaatleri arasında yer alan ve içerisinde toplantı, kongre, düğün salonun yer aldı merkezin yapımı en kısa tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Halka verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Sülük, “Verdiğimiz sözlerine birbir yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Belediye tarafından işletilecek olan çok amaçlı salonun hayırlı olması için temennide bulunan Başkan Sülük, salon inşaatının düğün sezonuna yetişeceğini açıkladı.