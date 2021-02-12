İskilip Belediyesi asfalt üretim tesisinin temeli atıldı

Temel atma töreninde konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, göreve gelmeden önce söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tesisin ilçeye kazandırılmasında destek veren Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, MHP Genel Başkan Yardımcıları Hidayet Vahapoğlu ile Sadir Durmaz’a teşekkür etti.

Tesisin ilçe adına son derece önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Başkan Ali Sülük, tesisin belediyeye getireceği gelirin yanı sıra istihdama katkı sağlayacağını ifade etti.

Tesisler birlikte köylere de asfalt hizmeti götürme imkânlarının olacağını kaydeden Sülük, tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.