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İskilip Belediyesi 5 aylık kiralama bedeli ile 10 araç aldı

İskilip Belediyesi önceki dönemde çöp ihalesine 5 ayda ödenen kiralama bedeli olan para ile makine parkına 10 yeni araç ve iş makinesi kazandırdı.

İskilip Belediyesi 5 aylık kiralama bedeli ile 10 araç aldı

İskilip Belediyesi önceki dönemde çöp ihalesine 5 ayda ödenen kiralama bedeli olan para ile makine parkına 10 yeni araç ve iş makinesi kazandırdı.

16 Mart 2020 Pazartesi 22:27
İskilip Belediyesi 5 aylık kiralama bedeli ile 10 araç aldı

Belediye çöp ihalesini iptal etmesi ile ilk bir yılın en önemli hamlesini gerçekleştirdi. İptal ile yeni kazandırılan araçların yanında, sosyal faaliyetlerde de Çorum çevresinde örnek hizmetlere imza atılmaya başlandı.

Başkan Ali Sülük, belediyede her kalemde israfın önüne geçme konusunda son derece titiz davranıldığını ifade ederken, Sülük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Biz ne mi yaptık?

Çöp ihalesine 5 ay da ödenen kiralama bedeli ile belediye bünyesine 10 tane yeni araç gereç kazandırdık” dedi.(Haber Merkezi)

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