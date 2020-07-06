İskilip Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısını yaptı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 3 aydır yapılamayan meclis toplantısında encümen üyeleri, imar, plan bütçe ve denetim komisyonu üyelerinin yeniden teşekkülü oy birliği ile sağlandı. İskilip Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda alınan tüm kararlar oy birliği ile onandı. Konu ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Ali Sülük, “Uzun bir aradan sonra Kontrollü Sosyal Hayat kurallarına uyarak, Olağan Meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını diler, katılımlarından dolayı meclis üyelerimize teşekkür ederim” dedi.(Haber Merkezi)